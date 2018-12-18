2018-12-18T12:42:39+03:00
Общество

Ученые: стволовые клетки, которыми продляли молодость и лечили облысение, оказались опасны

Исследования проводились на лабораторных крысах
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирские ученые проводили свой эксперимент на лабораторных крысах.Новосибирские ученые проводили свой эксперимент на лабораторных крысах.
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Модные стволовые клетки, которые рекомендуют косметологи, могут оказаться опасными. К такому выводу пришли новосибирские ученые СО РАН. Они ставили опыты на грызунах.

— Оказалось, что у крыс, которым ввели стволовые клетки, образовывались сосуды как вокруг поврежденной области, что было ожидаемо, так и далеко за пределами места укола. К тому же ученые отмечали и косвенные признаки присутствия стволовых клеток в кровеносных и лимфатических руслах, — сообщает издание «Наука в Сибири».

При этом выяснилось, что клеточные элементы попадают в кровеносную и лимфатическую системы, а оттуда уже повсюду. Для того чтобы зафиксировать перемещение стволовых клеток, ученые метили их красителем.

— Мы не ожидали подобного эффекта. Для каких-то косметических целей использовать подобные препараты пока не стоит, поскольку результаты могут быть непредсказуемы, — добавил главный научный сотрудник лаборатории стволовой клетки Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН профессор, доктор медицинских наук Игорь Валентинович Майбородин.

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