Под Новосибирском водитель на «Волге» сбил женщину и уехал: его ищет полиция
В Новосибирской области сотрудники ГИБДД ищут водителя, который сбил пешехода и скрылся.
— Авария произошла в понедельник, 17 декабря в 18:15 возле дома по улице Шоссейной в поселке Чик Коченевского района. Неизвестный водитель за рулем «ГАЗ 31105» сбил женщину-пешехода. Она переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В результате аварии женщина — жительница Алтайского края 1974 года рождения, от полученных травм скончалась на месте.
— После наезда водитель с места ДТП скрылся. Сейчас полицейские устанавливают личность водителя, совершившего аварию, ведутся его поиски, — добавили в ведомстве.