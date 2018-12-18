Под Новосибирском водитель на «Волге» сбил женщину и уехал: его ищет полиция

18 Дек. 06:20 2018-12-18T06:20:39+03:00

Под Новосибирском ищут водителя, сбившего насмерть на дороге женщину. Фото: "КП" Архив

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В Новосибирской области сотрудники ГИБДД ищут водителя, который сбил пешехода и скрылся.

— Авария произошла в понедельник, 17 декабря в 18:15 возле дома по улице Шоссейной в поселке Чик Коченевского района. Неизвестный водитель за рулем «ГАЗ 31105» сбил женщину-пешехода. Она переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В результате аварии женщина — жительница Алтайского края 1974 года рождения, от полученных травм скончалась на месте.

— После наезда водитель с места ДТП скрылся. Сейчас полицейские устанавливают личность водителя, совершившего аварию, ведутся его поиски, — добавили в ведомстве.