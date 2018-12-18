Елки важнее: новосибирец заплатил 100-тысячный долг по алиментам из страха остаться без новогоднего товара

18 Дек. 05:39 2018-12-18T05:44:04+03:00

Мужчина испугался, что может остаться без елок и заплатил долг по алиментам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Судебные приставы заставили злостного неплательщика по алиментам погасить долг перед детьми из страха лишиться товара — новогодних елок.

В Новосибирске прошли массовые рейды по взысканию алиментных платежей.

— На сегодняшний день, в области насчитывают около 18 тысяч неплательщиков алиментов. Так, один из должников оплатил 100-тысячный долг по алиментам после прихода пристава, а все потому, что во дворе его дома приставы нашли большое количество елок, которые он планировал продать в выходные на елочном базаре, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Возможный арест елок новосибирца не обрадовал, и он решил оплатить долг по алиментам перед своими детьми в полной мере.