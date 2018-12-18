2018-12-18T05:02:08+03:00
Экономика

Мелочь, а приятно: бензин на новосибирских заправках стал дешевле

В Новосибирске цены на бензин АИ-92 и АИ-95 стали ниже на 1,5 и 0,5 рублей
Надежда ЯРКОВА
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На новосибирских заправках подешевел бензин.На новосибирских заправках подешевел бензин.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Мониторинг цен на новосибирских заправках показал, что цены на самый ходовой бензин стали меньше.

За последнюю неделю, с 3 по 10 декабря в Новосибирске изменились цены на бензин: АИ-98 — подорожал, а АИ-92 и АИ-95 — стали дешевле. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Так на новосибирских АЗС бензин марки АИ-92, по сравнению с ноябрем, подешевел на 1,5 рубля, его можно купить по цене от 39,90 до 41,30 рубля за 1 литр. Марки АИ-95 подешевел на 0,5 рублей, его цены на заправках начинаются от 42,60 до 44,40 рубля за 1 литр. Бензин марки АИ-98 продается от 47,20 до 50,50 рубля за 1 литр, дизельное топливо можно купить от 46,80 до 52 рублей за 1 литр.

Напомним, еще месяц назад, в ноябре, цены на новосибирских АЗС постепенно росли. Так бензин марки АИ-92 можно купить за 41,43 рубля за литр, АИ-95-за 43,1 рублей за литр.

— Средняя цена на бензин по Новосибирской области составила 41,68 рублей за литр, — отметили статистики.

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