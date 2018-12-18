Погода на день в Новосибирске: 18 декабря будет минус 9 градусов и снег

18 Дек. 04:05 2018-12-18T04:05:14+03:00

Сегодня будет минус 9 градусов и небольшой снег. Фото: Даба ДАБАЕВ

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Сегодня в городе будет небольшой снег, на дорогах гололедица.

— Во вторник, 18 декабря в Новосибирске ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура днем будет минус 9-11 градусов, к ночи опустится до минус 14-16 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных районах небольшой снег, при прояснениях изморозь, на дорогах гололед. Дневная температура будет минус 4-9 градусов, ночная в пределах минус 12-17 градусов, возможно понижение до минус 23 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой снег. Температура днем составит минус 9 градусов, ночью опустится до минус 11 градусов. До конца недели характер погоды не изменится, ближе к выходным ожидается понижение дневных температур до минус 22 градусов.