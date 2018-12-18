Центр патриотического воспитания Новосибирской области вручил митрополиту книгу «Они вернулись с Победой»

18 Дек. 04:03 2018-12-18T04:03:40+03:00

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Накануне Нового года встретились руководители двух областных структур, отвечающих за духовно-нравственное воспитание подростков, - Алла Данилевская, директор Центра патриотического воспитания Новосибирской области, и митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.

- Алла Александровна и митрополит обсудили итоги уходящего года, а также планы и задумки на предстоящий год, - подчеркнули в Центре патриотического воспитания Новосибирской области. - Важной темой для разговора стало проведение совместных проектов и акций, что уже стало доброй традицией.

Кроме того, в честь наступающего Нового года и Рождества Алла Данилевская преподнесла митрополиту Новосибирскому и Бердскому Тихону замечательный подарок: 16 том книги «Они вернулись с Победой», который стал итогом многолетней работы центра и вышел несколько дней назад.