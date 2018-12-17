Новосибирский центр патриотического воспитания стал лидером проекта «Эстафета поколений»

17 Дек. 20:56 2018-12-17T20:56:46+03:00

Эстафета собрала множество сибиряков, которые с удовольствием поучаствовали в мероприятии. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Новосибирский центр патриотического воспитания был признан лидером в стране по проекту «Эстафета поколений». О том, насколько это важно для сибиряков, рассказала Алла Данилевская, директор центра.

- Это приятно мне и моим коллегам: мы не ожидали такого успеха, но это так, - подчеркнула Алла Александровна. – Мы благодарны за поддержку нашим партнерам – ветеранским организациям, совместно с которыми, начиная с марта, мы провели множество мероприятий.

Кстати, хотя форум «Эстафета поколений» в Новосибирской области прошел впервые, но желающих поучаствовать в нем оказалось немало: это представители ветеранских и молодежных организаций, представители органов власти.

- В течение трех дней в загородном лагере работали площадки, где проходили обучения, где состоялись различные диалоговые площадки, брифинги, - рассказала радио КП-Новосибирск Алла Александровна.