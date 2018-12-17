2018-12-17T20:56:46+03:00
Общество

Новосибирский центр патриотического воспитания стал лидером проекта «Эстафета поколений»

Сибиряки за свою работу получили федеральную грамоту
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Эстафета собрала множество сибиряков, которые с удовольствием поучаствовали в мероприятии.Эстафета собрала множество сибиряков, которые с удовольствием поучаствовали в мероприятии.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Новосибирский центр патриотического воспитания был признан лидером в стране по проекту «Эстафета поколений». О том, насколько это важно для сибиряков, рассказала Алла Данилевская, директор центра.

- Это приятно мне и моим коллегам: мы не ожидали такого успеха, но это так, - подчеркнула Алла Александровна. – Мы благодарны за поддержку нашим партнерам – ветеранским организациям, совместно с которыми, начиная с марта, мы провели множество мероприятий.

Кстати, хотя форум «Эстафета поколений» в Новосибирской области прошел впервые, но желающих поучаствовать в нем оказалось немало: это представители ветеранских и молодежных организаций, представители органов власти.

- В течение трех дней в загородном лагере работали площадки, где проходили обучения, где состоялись различные диалоговые площадки, брифинги, - рассказала радио КП-Новосибирск Алла Александровна.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пустырь с торчащей арматурой: под Новосибирском возле школы бросили строку спортзала за 26 миллионов рублей
В Куйбышеве пропал мужчина в жилете и черных галошах: может быть в Новосибирске
Под Новосибирском водитель на «Волге» сбил женщину и уехал: его ищет полиция
Елки важнее: новосибирец заплатил 100-тысячный долг по алиментам из страха остаться без новогоднего товара
Мелочь, а приятно: бензин на новосибирских заправках стал дешевле
Погода на день в Новосибирске: 18 декабря будет минус 9 градусов и снег
Центр патриотического воспитания Новосибирской области вручил митрополиту книгу «Они вернулись с Победой»
Из-за короткого замыкания в самолете «Москва — Новосибирск» случилось световое шоу
Переборщил с местью: жертва обокрала вора, чтобы неповадно было
Огненные красотки: девушки в красных топиках и чулках показали нескромный танец
Головой об зеркало: в общежитии Бердска нашли убитого мужчину
Пробка на полтора километра: авария автобуса с «Субару» парализовала движение на Ватутина
Замкнуло проводку: в Новосибирске за выходные на пожарах погибли двое людей
Теперь в Москву: в Новосибирске выбрали самую талантливую и фотогеничную девочку
Социально-опасен: в Новосибирске ищут сбежавшего из психиатрической больницы лысого мужчину
Ничего святого: приехавшую на «Мерседесе» прихожанку обокрали возле храма в Советском районе