2018-12-17T16:46:46+03:00
Общество

Из-за короткого замыкания в самолете «Москва — Новосибирск» случилось световое шоу

Но большинство пассажиров его проспало
Виктория МИНАЕВА
Поделиться:
Лампочки мигали, как на елке: из-за замыкания в самолете «Москва – Новосибирск» получилось световое шоу.Лампочки мигали, как на елке: из-за замыкания в самолете «Москва – Новосибирск» получилось световое шоу.Фото: Виктория МИНАЕВА
Изменить размер текста:

Небольшая неприятность случилась на борту самолета, летевшего из Москвы в Новосибирск. Из-за короткого замыкания свет в салоне, то гас, то зажигался.

Как сообщает телеграм-канал Mash, во время полета потекли краны, из-за чего началось световое мини-шоу. Аэрофобам, наверное, от такого мигания было не по себе. Но большинство пассажиров в этот момент просто спасли, поэтому никакой паники на борту — только храп.

— Справедливости ради, большинство людей этого не видели, остальные — сохраняли спокойствие. Все закончилось хорошо, никто не пострадал, но со звуком все равно выглядит страшновато, — сообщает Mash.

Светошоу в самолете "Москва-Новосибирск".Видео: Mash | Мэш

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смерть на «встречке»: под Новосибирском водитель «Газели» погиб в лобовом столкновении с грузовиком
«Машина курильщика»: новосибирские блогеры решили скурить «Жигулями» 3000 сигарет
Посылка с «сюрпризом»: культурист пойдет под суд за контрабанду анаболиков
«Отогреваются и идут на поиски добычи»: новосибирцев пугают затаившимися в живых елках клещами
Анатолий Локоть назвал три главные события уходящего года
Погода на день в Новосибирске: 19 декабря будет ветрено и минус 7 градусов
Новосибирский астролог рассказала, какое платье надеть на Новый год
«Борода все время лезла в нос» - мэр Новосибирска рассказал, как был Дедом Морозом
«Помог дыхательный капюшон»: в Новосибирске пожарные спасли шесть человек
Директора школы обвиняют, что заставлял учеников прыгать через костер без трусов
«Вот они, мои красоточки»: танцовщицы сняли видео не для стесняшек
«Ребята немного перепили»: полицейские ищут мужчин, устроивших стрельбу из машины
«ААА можно всё»: новосибирцы возмутились хамской парковке «Лексуса» в центре города