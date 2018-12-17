Из-за короткого замыкания в самолете «Москва — Новосибирск» случилось световое шоу

17 Дек. 16:46 2018-12-17T16:46:46+03:00

Лампочки мигали, как на елке: из-за замыкания в самолете «Москва – Новосибирск» получилось световое шоу. Фото: Виктория МИНАЕВА

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Небольшая неприятность случилась на борту самолета, летевшего из Москвы в Новосибирск. Из-за короткого замыкания свет в салоне, то гас, то зажигался.

Как сообщает телеграм-канал Mash, во время полета потекли краны, из-за чего началось световое мини-шоу. Аэрофобам, наверное, от такого мигания было не по себе. Но большинство пассажиров в этот момент просто спасли, поэтому никакой паники на борту — только храп.

— Справедливости ради, большинство людей этого не видели, остальные — сохраняли спокойствие. Все закончилось хорошо, никто не пострадал, но со звуком все равно выглядит страшновато, — сообщает Mash.