2018-12-17T13:52:38+03:00
Общество

Переборщил с местью: жертва обокрала вора, чтобы неповадно было

Осудили того, кто был последний
Екатерина КОМЯКОВА
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Сначала у сибиряка украли телефон, а потом он украл.Сначала у сибиряка украли телефон, а потом он украл.Фото: архив КП
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Помните скороговорку «Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет». В электричке, следовавшей по Новосибирской области, все произошло примерно по такому же сюжету. Правда, не так поэтично. Сначала два сибирских «карла» познакомились, вместе приняли горячительных напитков, один из них уснул. Минута отдыха стоила первому потерпевшему телефона.

— Проснувшись, потерпевший обвинил в краже попутчика и в ходе выяснения отношений забрал не только свое имущество, но и телефон неудачливого похитителя. Во время остановки на станции Каргат, злоумышленник скрылся, — рассказывают в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Неудачливый воришка, сам оставшийся без телефона, расстроился, сообщил обо всем в полицию. Найти «жертву» с чужим телефоном оказалось делом простым. Чулымский районный суд признал сибиряка, который сначала сам пребывал в роли жертвы, виновным, осудили его по статье «грабеж» и приговорили к полутора годам исправительных работ. Наказание вынесли условное, с испытательным сроком.

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