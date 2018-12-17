2018-12-17T12:07:07+03:00
Происшествия

Пробка на полтора километра: авария автобуса с «Субару» парализовала движение на Ватутина

Сегодня днем, 17 декабря в Ленинском районе образовался затор из-за дорожной аварии
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Авария на Ватутина собрала полуторакилометровую пробку.Авария на Ватутина собрала полуторакилометровую пробку.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

Новосибирские водители выстроились в 1,5-километровую пробку в Ленинском районе из-за ДТП автобуса с иномаркой.

— Водитель автобуса притер кроссовер Subuaru Forester рядом с домом на улице Ватутина,31. В аварии виноват водитель автобуса, — сообщает очевидец в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Участники ДТП полностью перекрыли проезд в сторону площади Карла Маркса. Автомобили выстроились в пробку, которая начинается на Горбатом мосту. Другие водители объезжают аварию через встречную полосу.

По данным «Яндекс.Пробки» на данный момент скорость движения машин на улице Ватутина не превышает 5 км/ч. В целом заторы на дорогах Новосибирска оцениваются в 6 баллов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смерть на «встречке»: под Новосибирском водитель «Газели» погиб в лобовом столкновении с грузовиком
«Машина курильщика»: новосибирские блогеры решили скурить «Жигулями» 3000 сигарет
Посылка с «сюрпризом»: культурист пойдет под суд за контрабанду анаболиков
«Отогреваются и идут на поиски добычи»: новосибирцев пугают затаившимися в живых елках клещами
Анатолий Локоть назвал три главные события уходящего года
Погода на день в Новосибирске: 19 декабря будет ветрено и минус 7 градусов
Новосибирский астролог рассказала, какое платье надеть на Новый год
«Борода все время лезла в нос» - мэр Новосибирска рассказал, как был Дедом Морозом
«Помог дыхательный капюшон»: в Новосибирске пожарные спасли шесть человек
Директора школы обвиняют, что заставлял учеников прыгать через костер без трусов
«Вот они, мои красоточки»: танцовщицы сняли видео не для стесняшек
«Ребята немного перепили»: полицейские ищут мужчин, устроивших стрельбу из машины
«ААА можно всё»: новосибирцы возмутились хамской парковке «Лексуса» в центре города