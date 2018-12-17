Пробка на полтора километра: авария автобуса с «Субару» парализовала движение на Ватутина

СЕГОДНЯ 12:06 2018-12-17T12:07:07+03:00

Сегодня днем, 17 декабря в Ленинском районе образовался затор из-за дорожной аварии

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Новосибирские водители выстроились в 1,5-километровую пробку в Ленинском районе из-за ДТП автобуса с иномаркой.

— Водитель автобуса притер кроссовер Subuaru Forester рядом с домом на улице Ватутина,31. В аварии виноват водитель автобуса, — сообщает очевидец в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Участники ДТП полностью перекрыли проезд в сторону площади Карла Маркса. Автомобили выстроились в пробку, которая начинается на Горбатом мосту. Другие водители объезжают аварию через встречную полосу.

По данным «Яндекс.Пробки» на данный момент скорость движения машин на улице Ватутина не превышает 5 км/ч. В целом заторы на дорогах Новосибирска оцениваются в 6 баллов.