2018-12-17T12:40:19+03:00
Происшествия

Головой об зеркало: в общежитии Бердска нашли убитого мужчину

Конфликт произошел на бытовой почве между выпивавшими знакомыми в общежитии
Надежда ЯРКОВА
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Пьянка в общежитии Бердска закончилась смертью одного из мужчин.Пьянка в общежитии Бердска закончилась смертью одного из мужчин.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Бердске Новосибирской области в одном из общежитий нашли тело убитого мужчины.

— Это произошло в субботу, 15 декабря в общежитии на улице Герцена в Бердске. Потерпевший вместе с 60-летним знакомым выпивали в комнате общежития. В обеденное время между мужчинами возник конфликт на бытовой почве и 60-летний мужчина начал избивать своего оппонента кулаками, а также бить его головой об зеркало, висевшее на стене комнаты, х рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области. — Смерть мужчины наступила на месте происшествия от черепно-мозговой травмы.

Сейчас 60-летний подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

— В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя о заключении мужчины под стражу, — добавили в ведомстве. — Расследование продолжается.

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