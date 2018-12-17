2018-12-17T10:37:46+03:00
Происшествия

Замкнуло проводку: в Новосибирске за выходные на пожарах погибли двое людей

Оба пожара случились из-за замыкания электропроводки: погибли люди
Надежда ЯРКОВА
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В минувшие выходные на пожарах погибли двое людей.В минувшие выходные на пожарах погибли двое людей.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Один пожар случился в выходные в городе Обь, второй — в Новосибирске, в обоих случаях погибли люди.

— Один из пожаров случился в субботу, 15 декабря в городе Обь. В четырехквартирном доме на улице Строительная, 21 в сенях одной из квартир началось возгорание, которое долгое время оставалось незамеченным. По предварительным данным, это случилось из-за о причине замыкания электропроводки. На пожаре погиб один человек, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

На момент прибытия первых пожарных, которые приехали на место уже через шесть минут, открытым огнем горела крыша дома. Пожарные справились с огнем в течение часа. Были задействованы четыре пожарные автоцистерны и две единицы спецтехники.

— Второй трагический случай произошел в Новосибирске утром воскресенья, 16 декабря. Горел частный дом в Калининском районе в пер. 6-й Экскаваторный, 4. Огонь уничтожил кровлю дома, веранду и гараж, а также домашние вещи и мебель внутри дома. В доме пожарные нашли хозяйку, которая не подавала признаков жизни, — добавили в ведомстве.

Предположительно, пожар возник на кухне из-за короткого замыкания электропроводки розетки.

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