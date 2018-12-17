2018-12-17T10:45:55+03:00
Общество

Теперь в Москву: в Новосибирске выбрали самую талантливую и фотогеничную девочку

Юная сибирячка представит Новосибирск на Всероссийском детском фестивале элегантности и талантов «Мини Мисс России 2019»
Надежда ЯРКОВА
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Победительница - 11-летняя Кира Каминская. Фото: предоставлено Олесей Краснюк.Победительница - 11-летняя Кира Каминская. Фото: предоставлено Олесей Краснюк.
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11-летняя красавица Кира Каминская завоевала главный титул и корону конкурса «Мини Мисс Новосибирск 2018».

— В воскресенье, 16 декабря в ТРК «Ройял Парк» состоялся финал ежегодного детского фестиваля элегантности и талантов «Мини Мисс Новосибирск 2018». Конкурс проходил в три этапа: народное голосование, где из 50-ти девочек были выбраны 12 финалисток, потом была профессиональная фотосессия для портфолио конкурсанток и финал, где 10 претенденток соревновались за главный титул,- рассказала организатор конкурса «Мини Мисс Новосибирск 2018» и директор продюсерского центра Famous Face Олеся Краснюк.

Жюри оценивали визитку, модный показ, творческие номера и дефиле в бальных платьях.

По итогам, главный титул завоевала 11-летняя красавица Кира Каминская. Она впечатлила состав жюри своей красотой, фотогеничностью, отличной подготовкой и хорошим воспитанием.

Кира учится в шестом классе. Ее любимые предметы английский язык, математика и физкультура. Также она три года занимается танцами и шесть лет моделингом. Очень любит животных. Мечтает стать успешной моделью и заниматься благотворительностью.

— Теперь Кира Каминская будет представлять город Новосибирск на Всероссийском детском фестивале элегантности и талантов «Мини Мисс России 2019» в конце марте следующего года в Москве, — добавила Олеся Краснюк.

В Новосибирске прошел конкурс среди юных красавиц «Мини Мисс Новосибирск 2018». Фото: Геннадий Дежурный.

В Новосибирске прошел конкурс среди юных красавиц «Мини Мисс Новосибирск 2018». Фото: Геннадий Дежурный.

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