Ничего святого: приехавшую на «Мерседесе» прихожанку обокрали возле храма в Советском районе
В Академгородке трое мужчин, пока женщина была в храме, разбили стекло в припаркованном рядом «Мерседесе» и украли ее сумку.
— В субботу, 15 декабря женщина на «Мерседесе» приехала к храму на улице Терешковой в Советском районе. Подозреваемые — трое мужчин, разбили стекло в машине и похитили сумочку. Они пытались скрыться на машине, однако забуксовали в снегу и были задержаны полицией, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области. — Возбуждено уголовное дело по статье — кража.
В полиции добавили, что сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
— Сумма причиненного ущерба устанавливается, — отметили в ведомстве.