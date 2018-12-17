2018-12-17T07:29:54+03:00
Происшествия

Ничего святого: приехавшую на «Мерседесе» прихожанку обокрали возле храма в Советском районе

Инцидент произошел возле храма в новосибирском Академгородке
Надежда ЯРКОВА
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Горе-грабители забуксовали в снегу и были схвачены полицией.Горе-грабители забуксовали в снегу и были схвачены полицией.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В Академгородке трое мужчин, пока женщина была в храме, разбили стекло в припаркованном рядом «Мерседесе» и украли ее сумку.

— В субботу, 15 декабря женщина на «Мерседесе» приехала к храму на улице Терешковой в Советском районе. Подозреваемые — трое мужчин, разбили стекло в машине и похитили сумочку. Они пытались скрыться на машине, однако забуксовали в снегу и были задержаны полицией, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области. — Возбуждено уголовное дело по статье — кража.

В полиции добавили, что сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

— Сумма причиненного ущерба устанавливается, — отметили в ведомстве.

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