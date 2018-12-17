Жириновскому предложили поддержать девушку на пост главы Новосибирска
Кандидатуру депутата новосибирского заксобрания предложили на участие в выборах мэра Новосибирска.
Инициативная группа предложила выдвинуть кандидатуру Дарьи Украинцевой на участие в выборах мэра города и даже написала письмо председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Об этом депутат сообщила на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».
Поддержали кандидатуру Дарьи Украинцевой и партийцы местных отделений, и депутаты городских и районных советов.
27-летняя Дарья Украинцева родилась в городе Кемерово в шахтерской семье. С отличием окончила КемГУ по специальности «социальная психология». После переезда в Новосибирск работала в должности помощника депутата Совета депутатов города Новосибирска, затем помощником депутата Законодательного собрания Новосибирской области. В 2015 году была избрана депутатом Законодательного собрания Новосибирской области шестого созыва. Является членом комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению. Замужем, есть ребенок.
Напомним, выборы главы Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года.
Жириновскому написали письмо с предложенинем кандидатуры Украинцевой. Фото: vk.com Дарьи Украинцевой.