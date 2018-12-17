17 Дек. 05:06 2018-12-17T08:27:37+03:00

Выборы мэра Новосибирска пройдут уже в 2019 году

Изменить размер текста: A A

Кандидатуру депутата новосибирского заксобрания предложили на участие в выборах мэра Новосибирска.

Инициативная группа предложила выдвинуть кандидатуру Дарьи Украинцевой на участие в выборах мэра города и даже написала письмо председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Об этом депутат сообщила на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Поддержали кандидатуру Дарьи Украинцевой и партийцы местных отделений, и депутаты городских и районных советов.

27-летняя Дарья Украинцева родилась в городе Кемерово в шахтерской семье. С отличием окончила КемГУ по специальности «социальная психология». После переезда в Новосибирск работала в должности помощника депутата Совета депутатов города Новосибирска, затем помощником депутата Законодательного собрания Новосибирской области. В 2015 году была избрана депутатом Законодательного собрания Новосибирской области шестого созыва. Является членом комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению. Замужем, есть ребенок.

Напомним, выборы главы Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года.