2018-12-17T08:27:37+03:00
Общество

Жириновскому предложили поддержать девушку на пост главы Новосибирска

Выборы мэра Новосибирска пройдут уже в 2019 году
Надежда ЯРКОВА
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Кандидатуру Дарьи Украинцевой предложили на пост мэра города. Фото: соцсети.Кандидатуру Дарьи Украинцевой предложили на пост мэра города. Фото: соцсети.
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Кандидатуру депутата новосибирского заксобрания предложили на участие в выборах мэра Новосибирска.

Инициативная группа предложила выдвинуть кандидатуру Дарьи Украинцевой на участие в выборах мэра города и даже написала письмо председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Об этом депутат сообщила на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Поддержали кандидатуру Дарьи Украинцевой и партийцы местных отделений, и депутаты городских и районных советов.

27-летняя Дарья Украинцева родилась в городе Кемерово в шахтерской семье. С отличием окончила КемГУ по специальности «социальная психология». После переезда в Новосибирск работала в должности помощника депутата Совета депутатов города Новосибирска, затем помощником депутата Законодательного собрания Новосибирской области. В 2015 году была избрана депутатом Законодательного собрания Новосибирской области шестого созыва. Является членом комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению. Замужем, есть ребенок.

Напомним, выборы главы Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года.

Жириновскому написали письмо с предложенинем кандидатуры Украинцевой. Фото: vk.com Дарьи Украинцевой.

Жириновскому написали письмо с предложенинем кандидатуры Украинцевой. Фото: vk.com Дарьи Украинцевой.

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