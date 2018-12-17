СЕГОДНЯ 05:06 2018-12-17T05:06:59+03:00

Выборы мэра Новосибирска пройдут уже в 2019 году

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Кандидатуру депутата новосибирского заксобрания от ЛДПР предложили на участие в выборах мэра Новосибирска.

Инициативная группа предложила выдвинуть кандидатуру Дарьи Украинцевой на участие в выборах мэра города и даже написала письмо председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Об этом депутат сообщила на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

— В воскресенье, 16 декабря присутствовала на заседании инициативной группы членов ЛДПР. Однопартийцы рассказали об идее выдвижения меня кандидатом на предстоящие в следующем году выборы мэра города Новосибирска и вручили мне копию письма, направленного на имя Владимира Вольфовича Жириновского! — рассказала о своем выдвижении депутат.

Среди подписавшихся в письме в поддержку кандидатуры Дарьи Украинцевой и партийцы местных отделений, и депутаты городских и районных советов.

— Молодость, активность и образованность дадут Дарье Алексеевне заметное преимущество перед другими кандидатами на должность мэра Новосибирска,- говорится в письме в Жириновскому.

Сама депутат добавила, что готова к борьбе и надеется на поддержку высшего совета партии.

Напомним, выборы главы Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года.