Погода на день в Новосибирске: 17 декабря будет снег и минус 13 градусов

СЕГОДНЯ 03:41 2018-12-17T03:41:55+03:00

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Сегодня в городе будет небольшой снег и минус 13 градусов.

— В понедельник, 17 декабря в Новосибирске ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура днем составит минус 11-13 градусов, ночью будет холоднее, минус 15-17 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег. При прояснениях туманы, изморозь, на дорогах гололед. Температура днем будет около минус 8-13 градусов, ночная в пределах минус 14-19 градусов, местами возможны заморозки до минус 25 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам сегодня небольшой снег. Температура днем будет минус 12 градусов, к ночи опустится до минус 14 градусов. В последующие дни погода сильно не изменится, похолодание до минус 21 градусов ожидается к концу недели.