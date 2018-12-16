Почему я еще жива: мама четверняшек раскрыла семейный режим дня

16 Дек. 14:32 2018-12-16T18:14:51+03:00

Мама четверняшек рассказала, как ей удается справится с такой оравой. Фото: www.instagram.com/marinka_kvadromama

Период бодрствования длится с 7 утра до 2 ночи, хорошо, что дежурные бабушки помогают

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Супруги Стекловы из Новосибирска в этом году стали четырежды родителями за один раз. Мама трех девочек и мальчика Марина поделилась своей радостью с друзьями в социальных сетях, а сейчас продолжает рассказывать в Инстаграм о тонкостях непростой материнской жизни. Пост о режиме дня «квадромамы» собрал около 9 тысяч лайков и сотни комментариев. Мини-рассказ называется просто: «Почему я еще жива или как составлен режим в резко-многодетной семье?».

Марина сразу предупреждает, бабушки и дедушки тратят на молодую семью все свое свободное время, поэтому все и удается. Между тем без строго режима никак нельзя, отклонение от озвученного графика могут составлять около получаса.

Мама новосибирских четверняшек рассказала о том, как изменилась ее жизнь 00:00 00:00

Для любопытных мы дублируем этот режим с несущественными сокращениями:

— 7:00 подъем. Открываем глазки, улыбаемся, потягиваемся... И это не про нас. Просыпаемся от ора Полянки. Не понимаю, почему ребенок громко кричит через 1,5 секунды после пробуждения?!

8:00 завтрак. Кушают плохо.

9:30 первый сон. Спят 1-1,5 часа. Это мое время на душ, массаж лица, зарядку и прочие прелести жизни.

11:00 второй завтрак. Здесь поглощаем все до последней капельки.

12:30 второй сон. Спят 1 час.

14:00 обед.

15:30 третий сон, в это время гуляем. Спят час. Если остаемся дома, то даю Ване доспать еще минут 30, потому что последний дневной сон и потому что сыну не дают выспаться трое девочек.

17:00 полдник. Только Алена не ест в это время никогда, видимо мяско долго переваривается.

20:00 ужин+купание. Купаем партиями по 2 человека и после водных процедур 250 мл жидкой каши и отбой.

20:30 отбой.

Мои мечты об отмене ночного кормления пока еще мечты.

2:00 мои проглоты до сих пор едят!

Родители вместе с бабушками и дедушками составили график ночных дежурств, благодаря чему всем удается хоть немножко выспаться.