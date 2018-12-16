2018-12-16T13:41:03+03:00
Происшествия

В Новосибирске третьеклассника жестоко избили в огороженном дворе дома

Семиклассники били младшего об железную решетку забора, а потом начали пинать упавшего ребенка
Екатерина КОМЯКОВА
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Во дворе этого огороженного дома семиклассники поймали третьеклассника и устроили жестокую расправу. Фото: google.com/mapsВо дворе этого огороженного дома семиклассники поймали третьеклассника и устроили жестокую расправу. Фото: google.com/maps
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Третьеклассник попал в опасную ситуацию, когда шел к знакомому учителю за помощью в разборе нового материала. Однако дополнительно позаниматься не успел — возле дома на мальчика напали ученики из его же школы №1, только из седьмого класса.

Все случилось на территории охраняемого дома по адресу Владимировская, 21. Этот двор огорожен, находится под охраной и видеонаблюдением.

— Мальчика сначала били о железную решетку ограды детской площадки, он вырвался, пытался убежать, но старшие его догнали возле будки охранника и продолжили измываться, начали его пинать. Хорошо, что мальчик был в толстой куртке, может быть это его и спасло, — рассказывает преподаватель Светлана Гревцова, до которой мальчик все-таки дошел в шоковом состоянии.

Ребенка увезли в больницу, сейчас врачи делают снимки, заключения. По словам мамы ребенка Марины, мальчик потерял сознание в больнице, сейчас жалуется на боли в спине. Родители уже написали заявление в полицию, с семьей работает участковый. Также родители обратились в школу, всех агрессивных семиклассников опознали.

— Мама одного из них мне звонила, извинялась за своего сына, спрашивала про состояние моего, — рассказывает Марина.

Учительница охраняемого дома резко высказалась по-поводу охраны, организованной ТСЖ, она не понимает, почему никто оперативно не отреагировал:

— Мы платим порядка 200 рублей в месяц за охрану, всего в доме 477 квартир — это около 100 тысяч в месяц, и что же мы получаем за эти деньги?

С этим вопросом мы также обратились к председателю правления ТСЖ Виталию Дебусу. Он объяснил, двор не является полностью закрытым, а охрана стоит только возле въезда, чтобы посторонние автомобили не занимали места жильцов. Со всех сторон двора есть открытые проходы для пешеходов, так как двор является проходным.

— Рядом с нами школа, детская больница, мы создадим большие неудобства пешеходам, если закроем все проходы, — объясняет Виталий Дебус. — При этом наш охранный пункт оборудован тревожной кнопкой, с помощью которой в случае необходимости можно вызвать вневедомственный экипаж. Сами охранники каждый два часа совершают обход территории, при этом проверяют подъезды. Я знаю, что во дворе избили ребенка, но это произошло далеко от пункта охраны, вне зоны их видимости.

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