Вертолет новосибирской авиакомпании совершил жесткую посадку в Томской области
Управление МЧС по Томской области сообщает о ЧП, случившемся в городе Кедровый. Сегодня в 10.05 по московскому времени вертолет МИ-8, принадлежащий авиакомпании «Ельцовка» совершил жесткую посадку.
— При заходе на посадку на вертолетную площадку «Промзоны города Кедровый» вертолет МИ-8 авиакомпании «Ельцовская» совершил жесткую просадку. В вертолете находилось 25 человек, из них 3 человека экипаж. Три человека направлены в больницу города Кедровый, — сообщают в управлении МЧС по Томской области.
По предварительным данным, трое пострадавших получили травмы легкой степени. На борту вертолета находились вахтовики, они летели с участка месторождения Майское Каргасокского района в Кедровый.
Также предварительно известно, что причиной жесткой посадки стало сломанное шасси.
Западно-сибирское следственное управление на транспорте дает немного другую информацию о пострадавших, по их данным, госпитализированы 4 человека.
— В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — добавляют в ведомстве.
Новосибирское авиапредприятие «Ельцовка» обслуживает несколько предприятий нефте-газовой отрасли на всей территории Западно-Сибирского региона.