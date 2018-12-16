Вертолет новосибирской авиакомпании совершил жесткую посадку в Томской области

16 Дек. 12:21 2018-12-16T13:00:02+03:00

Самолет завалился на бок во время посадки. Фото: Западно-сибирское следственное управление на транспорте

Трое человек попали в больницу

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Управление МЧС по Томской области сообщает о ЧП, случившемся в городе Кедровый. Сегодня в 10.05 по московскому времени вертолет МИ-8, принадлежащий авиакомпании «Ельцовка» совершил жесткую посадку.

— При заходе на посадку на вертолетную площадку «Промзоны города Кедровый» вертолет МИ-8 авиакомпании «Ельцовская» совершил жесткую просадку. В вертолете находилось 25 человек, из них 3 человека экипаж. Три человека направлены в больницу города Кедровый, — сообщают в управлении МЧС по Томской области.

По предварительным данным, трое пострадавших получили травмы легкой степени. На борту вертолета находились вахтовики, они летели с участка месторождения Майское Каргасокского района в Кедровый.

Также предварительно известно, что причиной жесткой посадки стало сломанное шасси.

Западно-сибирское следственное управление на транспорте дает немного другую информацию о пострадавших, по их данным, госпитализированы 4 человека.

— В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — добавляют в ведомстве.

Новосибирское авиапредприятие «Ельцовка» обслуживает несколько предприятий нефте-газовой отрасли на всей территории Западно-Сибирского региона.