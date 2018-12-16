2018-12-16T11:12:03+03:00
Общество

Подробности ДТП с пожарной машиной: второй участник — девушка-полицейский

В главном управлении МВД по Новосибирской области по обещают разобраться в ситуации и, в случае признания вины сотрудника, привлечь его к ответственности
Екатерина КОМЯКОВА
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Легковой автомобиль получил не слишком серьезные повреждения, но вот ситуация в которую попали представители управлений двух министерств - не шуточная.Легковой автомобиль получил не слишком серьезные повреждения, но вот ситуация в которую попали представители управлений двух министерств - не шуточная.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Сегодня утром мы писали о ДТП на улице 2-ой Станционной: водитель пожарной машины выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. Вторая машина с места аварии уехала, но вернулась через полтора часа. Пожарные ищут свидетелей происшествия и просят очевидцев поделиться записями с видеорегистраторов. Между тем в социальных сетях распространилась информация: второй участник ДТП — сотрудница полиции, после своего исчезновения она вернулась на место уже в форме и привезла «подмогу». В полиции подтверждают только часть этой информации.

— Действительно, за рулем иномарки находилась сотрудница полиции. Она управляла личным автомобилем не в служебное время в гражданской одежде. Ехала вместе с ребенком. В настоящее время по факту столкновения с участием сотрудника полиции назначено проведение служебной проверки, также в ГИБДД назначили разбор столкновения с целью установления виновного лица, — сообщают в управлении МВД и подчеркивают, что в случае установления вины сотрудника полиции, он будет привлечен к административной и дисциплинарной ответственности.

Также по словам самой девушки, после столкновения с пожарной машиной она повезла ребенка в больницу, чтобы проверить его состояние.

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