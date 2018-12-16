Выстрелил в голову: в Новосибирске поймали парня с травматом

СЕГОДНЯ 09:37 2018-12-16T09:37:49+03:00

Разборки между двумя мужчинами закончились тем, что один из них выстрелил во второго из травматического пистолета «Оса».

Молодой человек устроил стрельбу в ночном клубе, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы

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В ночь на 15 декабря в одном из ночных клубов в Ленинском районе Новосибирска произошел вооруженный конфликт. Разборки между двумя мужчинами закончились тем, что один из них выстрелил во второго из травматического пистолета «Оса». В результате 41-летнего пострадавшего доставили в больницу с травмой головы и сотрясением головного мозга. Медики сообщили об этом в полицию.

— Установив приметы стрелявшего — 26-летнего жителя Ленинского района — сотрудники полиции в ходе поисковых мероприятий задержали его и доставили в дежурную часть, где задержанный дал признательные показания в совершенном преступлении, — уточняют в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.1 ст .213 Уголовного кодекса — «Хулиганство, совершенное с применением оружия». Молодому человеку грозит до 5-ти лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также степень вреда, причиненного здоровью потерпевшего.