2018-12-16T09:37:49+03:00
Происшествия

Выстрелил в голову: в Новосибирске поймали парня с травматом

Молодой человек устроил стрельбу в ночном клубе, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы
Екатерина КОМЯКОВА
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Разборки между двумя мужчинами закончились тем, что один из них выстрелил во второго из травматического пистолета «Оса».Разборки между двумя мужчинами закончились тем, что один из них выстрелил во второго из травматического пистолета «Оса».
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В ночь на 15 декабря в одном из ночных клубов в Ленинском районе Новосибирска произошел вооруженный конфликт. Разборки между двумя мужчинами закончились тем, что один из них выстрелил во второго из травматического пистолета «Оса». В результате 41-летнего пострадавшего доставили в больницу с травмой головы и сотрясением головного мозга. Медики сообщили об этом в полицию.

— Установив приметы стрелявшего — 26-летнего жителя Ленинского района — сотрудники полиции в ходе поисковых мероприятий задержали его и доставили в дежурную часть, где задержанный дал признательные показания в совершенном преступлении, — уточняют в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.1 ст .213 Уголовного кодекса — «Хулиганство, совершенное с применением оружия». Молодому человеку грозит до 5-ти лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также степень вреда, причиненного здоровью потерпевшего.

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