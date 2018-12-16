Скрутили прохожие: новосибирцы поймали женщину с ножом
Накануне вечером в Кировском районе Новосибирска произошел дерзкий грабеж в магазине: 27-летняя девушка, вооруженная ножом, потребовала все деньги из кассы. Преступление случилось около 21:25 на улице Виктора Уса. Продавец отдала девушке 11900 рублей, но сбежать с места происшествия ей помешали прохожие, которые скрутили преступницу и вызвали полицию.
— В отношении задержанной — 27-летней ранее не судимой жительницы Кировского района — возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса РФ («Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия»), — уточняют в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Теперь за нападение на магазин девушке грозит лишение свободы на срок до 10-ти лет и штраф до миллиона рублей. В данный момент решается вопрос об избрании для нее меры пресечения.