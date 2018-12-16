Скрутили прохожие: новосибирцы поймали женщину с ножом

СЕГОДНЯ 09:17 2018-12-16T09:17:33+03:00

Используя холодное оружие, она ограбила магазин, и теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей

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Накануне вечером в Кировском районе Новосибирска произошел дерзкий грабеж в магазине: 27-летняя девушка, вооруженная ножом, потребовала все деньги из кассы. Преступление случилось около 21:25 на улице Виктора Уса. Продавец отдала девушке 11900 рублей, но сбежать с места происшествия ей помешали прохожие, которые скрутили преступницу и вызвали полицию.

— В отношении задержанной — 27-летней ранее не судимой жительницы Кировского района — возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса РФ («Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия»), — уточняют в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Теперь за нападение на магазин девушке грозит лишение свободы на срок до 10-ти лет и штраф до миллиона рублей. В данный момент решается вопрос об избрании для нее меры пресечения.