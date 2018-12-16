Борода на двух колесах: новосибирские Деды Морозы сменят сани на велосипеды

16 Дек. 09:01 2018-12-16T09:01:25+03:00

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Новосибирские активисты из движения «Привет, велосипед!» объявили о предстоящем предновогоднем велозаезде Дедов Морозов. Они приглашают всех желающих нарядиться в праздничные костюмы и принять участие в необычном заезде.

— Что нужно для участия? Вы, ваш велосипед, новогодний костюм и хорошее настроение. Хотя даже если вы встанете в этот день не с той ноги, мы гарантируем, что настроение у вас точно улучшится! Также все желающие могут захватить немного сладостей и угостить прохожих.

Традиционная велоакция проходит уже не первый год. Все желающие устроить городу предпраздничное новогоднее настроение приглашаются 23 декабря к 13:00 к дому на Красном проспекте, 155.

Помимо желания, для участия в велозаезде нужен новогодний костюм и велосипед. Все участники акции должны передвигаться на велосипедах по правилам дорожного движения: по дороге по двое в ряд, а также помнить, что это праздничная акция, а спортивные состязания, и ехать потихоньку.