2018-12-16T08:37:38+03:00
Общество

Мы не можем простить лихача: родственники сбитой женщины просят отказать водителю в смягчении наказания

В январе прошлого года сибиряку назначили срок 1 год и 2 месяца колонии-поселения, теперь наказание могут смягчить
Екатерина КОМЯКОВА
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Людмила Бурова погибла под колесами автомобиля, водитель просит смягчить ему наказание. Фото: Из семейного архива.Людмила Бурова погибла под колесами автомобиля, водитель просит смягчить ему наказание. Фото: Из семейного архива.
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В сентябре прошлого года в редакцию «Комсомольской правды» обратились родственники Людмилы Буровой. Женщину сбили в Мошковском районе Новосибирской области на пешеходном переходе. Судя по всему, водитель налетел на пешехода, обгоняя попутку. В сентябре мы искали очевидцев происшествия и записи с видеорегистраторов, это удалось сделать.

— Освещение информации способствовало поиску очевидцев и дальнейшему объективному рассмотрению данного ДТП в следственных и судебных органов, — рассказывает дочь погибшей Ольга Резинкина.

Теперь близкие обращаются с новой просьбой.

В январе прошлого года водителя приговорили к 1 году 2 месяцам колонии-поселения и лишили прав на 2,5 года. Однако не так давно виновный попросил смягчить наказание.

— Это станет сильнейшим ударом для нашей семьи, поскольку осужденный таким образом пытается уйти от назначенного ему судом наказания за гибель человека, — говорят родственники и просят придать информацию огласке.

Заседание по данному вопросу состоится уже завтра в Колыванском районном суде.

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