Мы не можем простить лихача: родственники сбитой женщины просят отказать водителю в смягчении наказания
В сентябре прошлого года в редакцию «Комсомольской правды» обратились родственники Людмилы Буровой. Женщину сбили в Мошковском районе Новосибирской области на пешеходном переходе. Судя по всему, водитель налетел на пешехода, обгоняя попутку. В сентябре мы искали очевидцев происшествия и записи с видеорегистраторов, это удалось сделать.
— Освещение информации способствовало поиску очевидцев и дальнейшему объективному рассмотрению данного ДТП в следственных и судебных органов, — рассказывает дочь погибшей Ольга Резинкина.
Теперь близкие обращаются с новой просьбой.
В январе прошлого года водителя приговорили к 1 году 2 месяцам колонии-поселения и лишили прав на 2,5 года. Однако не так давно виновный попросил смягчить наказание.
— Это станет сильнейшим ударом для нашей семьи, поскольку осужденный таким образом пытается уйти от назначенного ему судом наказания за гибель человека, — говорят родственники и просят придать информацию огласке.
Заседание по данному вопросу состоится уже завтра в Колыванском районном суде.