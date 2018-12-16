Исчезла на полтора часа: пожарный может понести наказание за ДТП, второй участник которого скрылся

16 Дек. 07:52 2018-12-16T07:52:47+03:00

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ДТП случилось в Новосибирске на улице 2-ой Станционной, большая красная машина спешила на пожар в Криводановке. Дорога узкая, всего по полосе в одну и другую сторону, из-за пробки водитель пожарного автомобиля решил ехать по встречной полосе, включил сирену и проблесковые маячки. Редкие встречные машины объезжали его по обочине, но одна легковушка по какой-то причине этого не сделала. Дальнейшие события описывает начальник 15 пожарной части, майор Алексей Иванов:

— Водитель пожарной машины ехал медленно, увидев легковой автомобиль, который не собирался взять левее для объезда, полностью остановился. После этого легковой автомобиль врезался в пожарную машину. После столкновения второй водитель покинул место ДТП, а пожарный остался на месте.

По словам коллег, водитель пожарного автомобиля долго стоял на дороге, дожидаясь приезда экипажа ДПС, однако, за этот время второй предполагаемый участник аварии успел вернуться.

— Вернулась девушка на «Мазде Демио», но мы не можем знать наверняка, что именно она была второй участницей ДТП. Регистратора в пожарной машине нет. В тоже время у нас есть запись разговора по рации водителя с диспетчером, на ней водитель говорит, что произошло ДТП, и второй водитель скрылся с места происшествия, — рассказывают коллеги из пожарной части.

Начальник пожарной части также прибыл на место аварии, он слышал, как девушка объяснила свое исчезновение: в ее машине был ребенок, он заплакал, и она поспешила уехать.

— Обычно матери в таких случаях, останавливаются и проверяют, что случилось с ребенком. Но в тот момент из машины никто не вышел, она даже толком не остановилась — тут же уехала, — Алексей Иванов не верит такому объяснению.

Также сотрудники пожарной части говорят, что при оформлении ДТП инспектора не взяли во внимание тот факт, что второй участник на время покидал место происшествия.

В группе «Служба эвакуации АСТ-54» сообщают, что девушка, вернувшись на место аварии, была в форме капитана и привезла с собой «подмогу». Эту информацию в пожарной части опровергают. «Комсомольская правда» обратилась в управление МВД по Новосибирской области с просьбой проверить информацию.

Если водителя пожарной машины признают виновным, ему грозят санкции вплоть до увольнения. Его коллеги просят очевидцев поделиться записями с видеорегистраторов, на которых видно, как вторая машина уезжает с места аварии. Разбор ДТП намечен на 22 декабря.

Контактный телефон сотрудника пожарной части: 8-953-806-41-29.