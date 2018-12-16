2018-12-16T06:05:34+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на день: 16 декабря ожидается снег и гололедица

Какая будет погода в Новосибирске на день 16 декабря
Екатерина КОМЯКОВА
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Новосибирцев ждет снег и относительно теплая погода.Новосибирцев ждет снег и относительно теплая погода.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Синоптики рассказали, какая будет погода в Новосибирске на день. 16 декабря ожидается местами снег, облачно с прояснениями, на дорогах гололедица. Днем температура составит -8-10 градусов с понижением в течение дня. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.

Также в гидрометцентре дают прогноз по территории всей области:

— Облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег, метели. При прояснениях туманы, изморозь. На дорогах гололедица. Температура от -7 до -11 градусов.

При этом в понедельник немного похолодает до — 12 градусов. По долгосрочному прогнозу портала Яндекс. Погода, существенное похолодание новосибирцы должны ощутить с четверга, когда дневные температуры опустятся ниже 20 градусов мороза, при этом ожидаются небольшие осадки в виде снега при относительно небольшом ветре от 1 до 4 метров в секунду.

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