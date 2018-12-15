Попал на камеру: новосибирская полиция ищет напавшего на женщину в подъезде грабителя

15 Дек. 15:44 2018-12-15T15:44:21+03:00

Неизвестный напал на женщину в подъезде, ударил ее чем-то тяжелым по голове, а после забрал ее сумку

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Нападение на возвращавшуюся с работы женщину произошло в Черепаново Новосибирской области вечером в одном из подъездов.

— Вечером 10 декабря в подъезде дома по улице Партизанской в городе Черепаново неизвестный напал на 56-летнюю женщину, которая шла с работы домой. Мужчина ударил ее тяжелым предметом по голове, отчего она потеряла сознание. Через некоторое время женщину в подъезде нашел ее сын, который и сообщил о случившемся в полицию, а также вызвал «скорую помощь» для матери, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Недалеко от места нападения полицейские нашли брошенную сумку женщины, из которой преступник украл кошелек с деньгами.

Всех, кому, что-либо известно о личности или местонахождении подозреваемого, просят сообщить об этом в полицию по телефонам 8- 913- 981-60-06, 8 - 999- 305-76-66, 8 -913- 943-01-12.