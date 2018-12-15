2018-12-15T15:03:44+03:00
Общество

«Дед Мороз для хипсетров»: новосибирец, похожий на американского актера удивил своей бородой

Новосибирец не только удивил горожан своей бородой, но и своей схожестью с американскими актерами
Надежда ЯРКОВА
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Сибиряк удивил своей бородой, к тому же он похож на актера. Фото: vk.com/subwaynsk.Сибиряк удивил своей бородой, к тому же он похож на актера. Фото: vk.com/subwaynsk.
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Мало того, что у новосибирца огромная борода, так он еще и похож на известного актера Джейка Джилленхола, известного по фильмам «Горбая гора» и «Левша». Хотя многие и отмечают его схожесть с Джаредом Лето, сыгравшего Джокера в «Отряде самоубийц».

Фото сибиряка появилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях «Вконтакте» и тут же вызвало активное обсуждение. Многие сравнили его бороду с бородой Деда Мороза, а многие нашли его похожим на сразу двух знаменитых американских актеров. Вот что пишут об этом комментаторы:

— Дед мороз для хипстеров, — отмечает один.

— Зато шарф носить не надо, — добавляет второй.

— Джейк Джилленхол? — вопрошает третий.

— Дед Мороз уже не тот! — замечает четвертый.

— Да это Джаред Лето, — пишет пятый.

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