«Дед Мороз для хипсетров»: новосибирец, похожий на американского актера удивил своей бородой
Мало того, что у новосибирца огромная борода, так он еще и похож на известного актера Джейка Джилленхола, известного по фильмам «Горбая гора» и «Левша». Хотя многие и отмечают его схожесть с Джаредом Лето, сыгравшего Джокера в «Отряде самоубийц».
Фото сибиряка появилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях «Вконтакте» и тут же вызвало активное обсуждение. Многие сравнили его бороду с бородой Деда Мороза, а многие нашли его похожим на сразу двух знаменитых американских актеров. Вот что пишут об этом комментаторы:
— Дед мороз для хипстеров, — отмечает один.
— Зато шарф носить не надо, — добавляет второй.
— Джейк Джилленхол? — вопрошает третий.
— Дед Мороз уже не тот! — замечает четвертый.
— Да это Джаред Лето, — пишет пятый.