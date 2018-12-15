2018-12-15T14:25:07+03:00
Общество

Суд заставил: строительная фирма заплатит 800 тысяч семье сорвавшегося с 15-го этажа рабочего

На стройке в Новосибирске произошел несчастный случай, и мужчина погиб на рабочем месте
Надежда ЯРКОВА
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Рабочий погиб на стройке, сорвавшись с 15-го этажа.Рабочий погиб на стройке, сорвавшись с 15-го этажа.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В Новосибирске рабочий совался с 15-го этажа строящегося дома и погиб, его отец и сын получат моральную компенсацию.

— Прокурор Калининского района оценил компенсацию морального вреда за несчастный случай на работе в 800 тысяч рублей. Иск был подан прокурором в суд в интересах сына и отца работника, погибшего в результате несчастного случая на стройке, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Основанием для иска стала прокурорская проверка и расследование Государственной инспекции труда в Новосибирской области, которые установили связь между нарушением требований охраны труда в организации и тяжелым несчастным случаем на производстве. Тогда разнорабочий сорвался с 15-го этажа строящегося жилого дома и погиб.

— Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Строительная фирма заплатит компенсацию за моральный вред отцу погибшего, ее оценили в 500 тысяч рублей. Также малолетнему сыну погибшего фирма заплатит еще 300 тысяч рублей, — отметили в ведомстве.

Решение в законную силу не вступило.

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