Суд заставил: строительная фирма заплатит 800 тысяч семье сорвавшегося с 15-го этажа рабочего
В Новосибирске рабочий совался с 15-го этажа строящегося дома и погиб, его отец и сын получат моральную компенсацию.
— Прокурор Калининского района оценил компенсацию морального вреда за несчастный случай на работе в 800 тысяч рублей. Иск был подан прокурором в суд в интересах сына и отца работника, погибшего в результате несчастного случая на стройке, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.
Основанием для иска стала прокурорская проверка и расследование Государственной инспекции труда в Новосибирской области, которые установили связь между нарушением требований охраны труда в организации и тяжелым несчастным случаем на производстве. Тогда разнорабочий сорвался с 15-го этажа строящегося жилого дома и погиб.
— Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Строительная фирма заплатит компенсацию за моральный вред отцу погибшего, ее оценили в 500 тысяч рублей. Также малолетнему сыну погибшего фирма заплатит еще 300 тысяч рублей, — отметили в ведомстве.
Решение в законную силу не вступило.