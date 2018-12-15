2018-12-15T13:45:06+03:00
Общество

На окоп похоже: новосибирцам невозможно пройти к остановке в Октябрьском районе

Очищенная от снега дорожка настолько узкая, что двум людям на ней не разойтись
Надежда ЯРКОВА
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Очищенная дорожка настолько узкая, что на ней не пройти двум людям. Стоп-кадр с видео "ЧП-Новосибирск".Очищенная дорожка настолько узкая, что на ней не пройти двум людям. Стоп-кадр с видео "ЧП-Новосибирск".
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В Октябрьском районе пешеходам осталось узкое пространство, чтобы ходить, а снег и вовсе свалили на дорогу.

— Вот так чистят снег на улице Кирова. Снежный вал занимает целую полосу, оставляя узкую дорожку для прохода пешеходов, — рассказывает очевидец. Видео о том, как почистили снег появилось в группе «ЧП-Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Мужчина отмечает, что бордюр и тротуар четко виден, но по нему невозможно пройти.

— Дорогу начали чистить не от улицы Грибоедова, где идут люди, а от автомойки. Остальной снег сгребли на проезжую часть, где он лежит уже неделю. Сколько еще пролежит неизвестно, — добавляет новосибирец.

Снег на улице Кирова..

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