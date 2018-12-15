«Карета на ремонте»: новосибирцев покорил молодой человек с необычным головным убором

15 Дек. 11:37 2018-12-15T11:37:57+03:00

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Молодой человек проехал в вагоне новосибирского метро в полушубке и цилиндре, а завершала его образ трость.

Фото необычно одетого «денди» появилось в группе «Мода новосибирского метро», и тут же вызвала бурю эмоций среди комментаторов, которые по достоинству оценили столь необычный для наших дней наряд. Вот что они пишут об этом:

— Видимо, карета на ремонте, — предполагает один.

— Мода на цилиндры возвращается. Смотрится мило, — отмечает второй.

— Лорд Блэквуд, — замечает сходство третий.

— Когда проспал несколько веков,- шутит четвертый.

— Оооочень круто. Но не холодно ли в цилиндре? — переживает пятый.

Девушки тоже не оставили без внимания такой необычный стиль:

— Когда извозчик самогону накушался и пришлось добираться на перекладных.

Классно смотрится! Сразу хочется достать красивый веер и пококетничать с сударем, — отметила одна из сибирячек.