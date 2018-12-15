«Карета на ремонте»: новосибирцев покорил молодой человек с необычным головным убором
Молодой человек проехал в вагоне новосибирского метро в полушубке и цилиндре, а завершала его образ трость.
Фото необычно одетого «денди» появилось в группе «Мода новосибирского метро», и тут же вызвала бурю эмоций среди комментаторов, которые по достоинству оценили столь необычный для наших дней наряд. Вот что они пишут об этом:
— Видимо, карета на ремонте, — предполагает один.
— Мода на цилиндры возвращается. Смотрится мило, — отмечает второй.
— Лорд Блэквуд, — замечает сходство третий.
— Когда проспал несколько веков,- шутит четвертый.
— Оооочень круто. Но не холодно ли в цилиндре? — переживает пятый.
Девушки тоже не оставили без внимания такой необычный стиль:
— Когда извозчик самогону накушался и пришлось добираться на перекладных.
Классно смотрится! Сразу хочется достать красивый веер и пококетничать с сударем, — отметила одна из сибирячек.