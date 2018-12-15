2018-12-15T10:40:42+03:00
Общество

До несчастного случая недалеко: на стройке под Новосибирском работали неустойчивые башенные краны

Опасные башенные краны использовались на стройке нового микрорайона и на Гусинобродском кирпичном заводе
Надежда ЯРКОВА
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Неустойчивые башенные краны могли упасть или у них мог сорваться груз.Неустойчивые башенные краны могли упасть или у них мог сорваться груз.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Судебные приставы остановили работы по использованию четырех башенных кранов на строительстве микрорайона «Олимпийской славы» под Новосибирском.

— В ноябре 2018 года, во время внеплановой проверки были выявлены нарушения промышленной безопасности. Небезопасными признаны пять башенных кранов QTZ-63, все они принадлежат ООО «Арго». Один из кранов установлен и находится в работе на территории Гусинобродского кирпичного завода, остальные четыре на строительстве в селе Каменка, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что выявленные нарушения могут привести к аварии и несчастному случаю, к падению башенного крана, а также падению груза с высоты. Суд постановил приостановить работы по эксплуатации 5 башенных кранов на 90 суток. Постановление поступило на исполнение в отдел судебных приставов.

Пристав вручил директору ООО «Арго» все необходимые документы, а заодно узнал от него, что работа опасных кранов уже приостановлена.

— Проверка действительно показала, что один кран разобрали, а еще четыре стоят на стройке микрорайона, но не используются, — отметили в ведомстве.

Судебный пристав опечатал башенные краны, а также добавил, что запрет можно снять досрочно, если нарушения будут устранены.

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