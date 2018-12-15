Строительству быть: Медведев выделил Новосибирску 400 миллионов рублей на четвертый мост

15 Дек. 09:32 2018-12-15T09:34:03+03:00

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Правительство РФ выделяет Новосибирской области 400 миллионов рублей на строительство моста. Информация об этом опубликована на официальном сайте Правительства РФ 13 декабря.

Как следует из решения, принятого на заседании Правительства «О распределении межбюджетных трансфертов на финансирование дорожной деятельности», Новосибирская область получит 400 000 рублей на строительство в рамках государственно-частного партнерства.

Добавим, мост был спроектирован питерской фирмой «Стройпроект». Проект переправы был готов и прошел Главгосэкспертизу в 2016 году. Длина моста должна составить 1,5 километра. Дорога по мосту предполагается в три полосы в каждом направлении, движение должно быть платным.

Четвертый мост через Обь должен соединить Ипподромскую магистраль с площадями Труда и Энергетиков. В зону его строительства попадают 360 объектов — 81 жилой дом, склады, теплицы и киоски.

Предварительно стоимость моста оценили в 32 — 33 миллиарда рублей, причем 4 миллиарда рублей из этих средств планировалось потратить на отвод территории, вынос сетей, снос домов, расселение; 19 миллиардов — на мостовой переход, еще 9 миллиардов — на узловые развязки.