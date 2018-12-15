2018-12-15T08:12:50+03:00
Происшествия

Машину разорвало на части: маршрутный автобус уничтожил «Тойоту» в ДТП на Гусинобродском шоссе

В пятницу вечером, 14 декабря в Октябрьском районе столкнулись автобус маршрута №95 и Toyota Allion
Надежда ЯРКОВА
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"Тойоту" выбросило из-за колеи на автобус."Тойоту" выбросило из-за колеи на автобус.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В аварии маршрутного автобуса и «Тойоты», которая случилась вчера вечером, иномарку разорвало на две части.

— Автобус НифАЗ ехал по маршруту №95 со стороны улицы Доватора в направлении улицы Есенина по Гусинобродскому шоссе. Toyota Allion ехала по улице Есенина в обратном направлении и возле дома №2 по Гусинобродскому шоссе, «Тойоту» выкинуло из колеи. Водитель попытался вернуться в свою полосу, однако этого не получилось, и он угодил под автобус, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидец отметил, что несмотря на сильные повреждения иномарки — ее разорвало на части, водитель «Тойоты» остался жив и серьезных повреждений не получил, о пострадавших в автобусе также не сообщалось.

От удара "Тойоту" разорвало на части. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

От удара "Тойоту" разорвало на части.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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