2018-12-15T07:29:39+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 15 декабря будет небольшой снег и метель

Какая погода ждет новосибирцев в субботу, 15 декабря
Надежда ЯРКОВА
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В выходные в городе будет метель.В выходные в городе будет метель.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня в городе ожидается небольшой снег и метель.

— В субботу, 15 декабря будет облачно с прояснениями, ночью и днем местами небольшой снег, слабая метель, на дорогах гололедица. Температура днем составит минус 6-8 градусов, ночью похолодает до минус 9-11 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет западный с порывами до 14 метров в секунду.

По области также ожидается облачная погода с прояснениями, в отдельных районах небольшой, ночью по северо-востоку местами умеренный снег, местами метели. На дорогах гололедица. Дневная температура будет в пределах минус 3-8 градусов, местами может быть понижение до минус 13 градусов. Ночная температура будет минус 8-13 градусов, при прояснениях до минус 18 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой снег. Температура днем будет минус 8 градусов, ночью похолодает до минус 10 градусов. В выходные погода не изменится, будет умеренно морозно и снежно.

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