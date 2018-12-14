В Новосибирске наградят поисковиков, которые обнаружили останки 196 воинов-сибиряков

14 Дек. 21:30 2018-12-14T21:34:27+03:00

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Во вторник, 18 декабря, в Новосибирске подведут итоги работы поисковых экспедиций нашего региона, которые в этом году участвовали во всероссийской акции «Вахта памяти». О том, какую работу проделали поисковики, рассказал Максим Безбородов, сотрудник Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

- Сегодня в Новосибирской области действуют три поисковых отряда: это отряд «Десант» Заельцовского района Новосибирска, «Поиск - Мужество, Героизм и Воля» Сибирского кадетского корпуса и бердский клуб «Кондор», - рассказал Максим Безбородов. - В уходящем году для их участников было организовано пять поисковых экспедиций: сибиряки в поисках останков погибших во время Великой Отечественной Войны солдат побывали в Ленинградской, Волгоградской, Тверской и смоленской областей.

Во время работ подростки обнаружили останки 196 человек: все они были захоронены с воинскими почестями.