2018-12-14T13:32:29+03:00
Общество

Мечта инстаграмщика: между Новосибирской и Томской областями запустили «воздушное такси»

Путь из Новосибирска в Томскую область теперь занимает всего полтора часа. Из иллюминатора открывается такой вид, что дух захватывает
Виктор ВРОНСКИЙ
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Вид из иллюминатора. Фото: Михаил ДОКУКИНВид из иллюминатора. Фото: Михаил ДОКУКИН
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Новость для любителей путешествий, пассажиров, которые часто бывают в соседней Томской области, да не где-нибудь в областном центре, а на северных окраинах. В советское время с этим проблем не было: каждый большой сельский населенный пункт имел маленький аэропорт, и кукурузники Ан-2 регулярно доставляли пассажиров и в областной центр, и к нам в Толмачево. А потом началась эпоха безвременья: аэропорты пришли в запустение, самолеты поставили на прикол. Ситуация стала меняться несколько лет назад, когда в Сибирь зашел региональный перевозчик - авиакомпания «СиЛА».

- В 2016 году в администрацию Томской области обратились представители авиакомпании с предложением организовать полеты в местные населенные пункты, - вспоминает Виктор Шендель, заместитель начальника департамента транспорта администрации Томской области. - Мы не стали возражать - более того, у нас действует программа развития региональной авиации.

И вот недавно авиакомпания открыла рейс по маршруту Новосибирск - Каргасок - Новый Васюган. В первом полете приняли участие корреспонденты «Комсомольская правда» - Новосибирск» и блогеры. Снаружи самолет кажется игрушечным, но внутри все «по-взрослому». В отличие от больших «собратьев» это «воздушное такси» высоко в небо не забирается - земля как на ладони. Так что любуйтесь, изучайте родной или незнакомый край... Мечта для тех, у кого есть Инстаграм...

Наши корреспонденты и блогеры сделали очень много фотографий Сибири с высоты, обязательно смотрите их в нашем обзоном материале Из Новосибирска в Томскую область за полтора часа.

Фото: Михаил ДОКУКИН

Фото: Михаил ДОКУКИН

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