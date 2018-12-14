2018-12-14T12:34:03+03:00
Звезды

В Новосибирске новогоднюю комедию «Елки» представит актер Даниил Вахрушев

Премьера очередной части новогодней комедии состоится в кинотеатре «Победа»
Виктория МИНАЕВА
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Даниил Вахрушев играет одну из ролей в новогодней комедии.Даниил Вахрушев играет одну из ролей в новогодней комедии.
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Новосибирский кинотеатр «Победа» готовится к премьерному показу фильма Тимура Бекмамбетова «Елки Последние». Сегодня, 14 декабря, на премьеру должен приехать актер фильма Даниил Вахрушев, запомнившийся массовому зрителю по сериалу «Физрук».

— На несколько часов площадь перед кинотеатром, фойе и все залы преобразятся в одну красочную снежную сказку. Помимо торжественной обстановки гостей ждут сюрпризы, увлекательные активности и знакомство с одной из звезд фильма, молодым многообещающим актером Даниилом Вахрушевым, — сообщает пресс-служба кинотеатра.

Напомним, что в этом году создатели «Елок» решили наградить билетами в кино тех, кто отличился добрыми делами.

Голосование на сайте kp.ru определило героя — им стал Евгений Кочкин. 18-летний парень — диггер, который спасает домашних животных.

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