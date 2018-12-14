В Новосибирске новогоднюю комедию «Елки» представит актер Даниил Вахрушев
Новосибирский кинотеатр «Победа» готовится к премьерному показу фильма Тимура Бекмамбетова «Елки Последние». Сегодня, 14 декабря, на премьеру должен приехать актер фильма Даниил Вахрушев, запомнившийся массовому зрителю по сериалу «Физрук».
— На несколько часов площадь перед кинотеатром, фойе и все залы преобразятся в одну красочную снежную сказку. Помимо торжественной обстановки гостей ждут сюрпризы, увлекательные активности и знакомство с одной из звезд фильма, молодым многообещающим актером Даниилом Вахрушевым, — сообщает пресс-служба кинотеатра.
Напомним, что в этом году создатели «Елок» решили наградить билетами в кино тех, кто отличился добрыми делами.
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