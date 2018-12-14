Медвекот с запахом попкорна: в новосибирский зоопарк из Германии прилетела самка бинтуронга

СЕГОДНЯ 11:54 2018-12-14T11:58:18+03:00

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Новосибирский зоопарк получил новую обитательницу — самку бинтуронга из Германии.

— Инспекторы в пункте пропуска через государственную границу аэропорта Толмачево проконтролировали перевозку из Германии самки бинтуронга. Теперь она поселилась в новосибирском зоопарке, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Новосибирской области.

Самка бинтуронга родилась во Франции в марте 2009 года и была передана в немецкий зоопарк Дуйсбург в апреле 2010 года. В начале декабря животное доставлено в Новосибирск через аэропорт Шереметьево с разрешения Россельхознадзора.

— В зоопарк самка бинтуронга поступила на прошлой неделе, 7 декабря, — подтвердили в новосибирском зоопарке.

Бинтуронг — млекопитающее семейства виверровых отряда хищных, единственный вид монотипного рода Бинтуронги. Из-за внешнего сходства ранее причислялся к семейству енотовых, однако на самом деле является своеобразным по своей форме видом виверровых. Неуклюжие и коротконогие животные, зачастую туристы их называют «кошачьими медведями» из-за внешнего сходства строения тела с кошачьими и манерой передвижения по земле как у медведя. Бинтуронги выделяют запах, похожий на запах попкорна.