2018-12-14T11:08:43+03:00
Общество

«Маршрутки меня не видят» - англичанин описывает жизнь в заснеженной Сибири

Генри Тернер говорит, что до Новосибирска видел снег очень редко. И тогда зимние осадки был для него праздником
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Жизнь сибирскую и лондонскую Генри сравнил в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».Жизнь сибирскую и лондонскую Генри сравнил в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Генри Тернер раньше жил в окрестностях Лондона, а теперь живет в Новосибирске. Мы поинтересовались у англичанина, каково ему переживать снежную зиму.

- Нет проблем. Только проблема, когда маршрутки не видят меня, - сказал Генри Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

«Когда у нас есть снег – вся жизнь останавливается», - англичанин рассказал, как привыкает к жизни в Сибири. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Маршрутки проезжают мимо, а с большими автобусами – тоже проблема.

- Я не могу автобусы использовать зимой, потому что они опаздывают, - объясняет парень.

Зато для его земляков зимние осадки – словно праздник. Теперь Тернер может часто любоваться снегом, который у него на родине был редкостью.

- В Южной Англии снег очень редко. И мы очень счастливые. Говорим: «какая погода, как прикольно». Я в своей жизни видел реальный снег, может, пять раз, пока не уехал в Россию, - говорит Генри.

Впрочем, это лишь одно из очень многих различий между жизнью в России и в Англии. До этого Генри рассказывал Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск», что его отца приятно шокировали цены на коммунальные услуги в Сибири.

Почему в Новосибирске - лучше, чем в Лондоне: англичанин поделился впечатлениями на Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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