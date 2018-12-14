«Маршрутки меня не видят» - англичанин описывает жизнь в заснеженной Сибири
Генри Тернер раньше жил в окрестностях Лондона, а теперь живет в Новосибирске. Мы поинтересовались у англичанина, каково ему переживать снежную зиму.
- Нет проблем. Только проблема, когда маршрутки не видят меня, - сказал Генри Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».
«Когда у нас есть снег – вся жизнь останавливается», - англичанин рассказал, как привыкает к жизни в Сибири. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Маршрутки проезжают мимо, а с большими автобусами – тоже проблема.
- Я не могу автобусы использовать зимой, потому что они опаздывают, - объясняет парень.
Зато для его земляков зимние осадки – словно праздник. Теперь Тернер может часто любоваться снегом, который у него на родине был редкостью.
- В Южной Англии снег очень редко. И мы очень счастливые. Говорим: «какая погода, как прикольно». Я в своей жизни видел реальный снег, может, пять раз, пока не уехал в Россию, - говорит Генри.
Впрочем, это лишь одно из очень многих различий между жизнью в России и в Англии. До этого Генри рассказывал Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск», что его отца приятно шокировали цены на коммунальные услуги в Сибири.
Почему в Новосибирске - лучше, чем в Лондоне: англичанин поделился впечатлениями на Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)