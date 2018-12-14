«Ловили по сугробам, пока одеяло не накинули»: замерзающий на остановке «Хатико» нашел новый дом

СЕГОДНЯ 10:56 2018-12-14T10:56:43+03:00

Чтобы забрать собачку, надо было ехать за 500 километров от Новосибирска

Изменить размер текста: A A

Живущий на остановке с лета на остановке рядом с Маметкино — это аул в Чановском районе в Новосибирской области, пес наконец-то нашел себе новых хозяев.

Напомним, мы писали об оставленном на остановке песике еще в октябре. Мужчина на машине оставил его на остановке и быстро уехал, чтобы он его не догнал. Местные жители в Маметкино очень переживали за судьбу «брошенки», ведь с каждым днем на улице становилось все холоднее, а собака сидела на месте, где ее оставил хозяин и не давалась никому в руки. Местные жители прозвали брошенного на остановке песика «Хатико по Маметкински». И вот уже в декабре собачка нашла новый дом и заботливых хозяев.

— 10 декабря волонтер фонда помощи животным «Доброе сердце» и две неравнодушные сибирячки: женщина с дочерью, поехали за 500 км от Новосибирска, чтобы спасти местного Хатико и забрать собачку к себе домой, — рассказала «КП» -Новосибирск руководитель фонда Ольга Климова.

Она добавила, что поймали собачку не сразу, она убегала от спасителей по сугробам, пока не удалось накинуть на нее одеяло.

— Собаку поймали, отогрели, привезли в город. Хочется выразить огромную благодарность всем неравнодушным людям, кто участвовал в спасении этого песика, — добавила Ольга Климова.