Уехал на «Кашкае»: в Новосибирске ищут пропавшего в Советском районе высокого мужчину

СЕГОДНЯ 09:50 2018-12-14T09:50:51+03:00

Новосибирец уехал на машине из дома в Советском районе в четверг, 13 декабря

Изменить размер текста: A A

Волонтеры поискового отряда «Маяк» просят помощи в поисках 36-летнего Максима Карнаухова, который в четверг, 13 декабря уехал из дома по улице Шатурская в Советском районе на своем автомобиле Nissan Qashqai госномер о499со38rus. С тех пор его местонахождение не известно.

— Приметы: рост пропавшего мужчины 182 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые с проседью, стрижка короткая, глаза серо-зеленые. В день пропажи был одет в черную вязаную шапку с серыми полосками, черную куртку в клетку, черные штаны на синтепоне, черные ботинки с серой подошвой, — говорится в ориентировке.

Если вы обладаете какой-либо информацией о месте нахождения мужчины, то волонтеры просят сообщить им данные по телефону: 8-951-393-0911, либо в полицию по единому номеру 112.