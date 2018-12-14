«Три урока терпела боль»: ученица упала на кучу снега возле школы и сломала руку

СЕГОДНЯ 09:26 2018-12-14T09:26:32+03:00

В школе ребенок жаловался на боли в руке учителям, но скорой никто не вызвал, а школьного врача не оказалось на месте

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В Новосибирске ученица упала на кучу неубранного снега по дороге в школу и сломала руку, с которой и просидела три урока. Сибирячка, чья дочь вынуждена была так долго терпеть боль, возмущена таким отношением к детям.

— Отношение к учащимся ужасное. Были ранее ситуации не педагогического отношения, но это последняя капля. Около школьной ограды моя дочь упала на неубранном от снега тротуаре. Снег не просто не убран, он слежался там накатом. На первом уроке дочь сказала учителю что она упала и у нее болит рука, и попросилась к медику. Медика на месте не было, график работы с 9 утра, но и после 9 медика не оказалось на месте. Дочка снова сказала учители о сильных болях и что руку разогнуть не может, но ей сказали ждать медика. После третьего урока медика так и не было на месте, и дочка позвонила мне чтоб я пришла в школу за ней. В итоге у нас перелом, — описала ситуацию в группе «Ревизор Новосибирск» в соцсетях местная жительница, мама девочки.

Она отметила, что ее дочь сидела со сломанной рукой три урока, говорила о болях и падении учителю, но никому до этого не было дела.

— Медика в школе по факту нет, скорую вызвать тоже не судьба,- добавила разгневанная сибирячка.

Женщина не указала номер школы, где произошел инцидент, и сама пожелала остаться неизвестной.