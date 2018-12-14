2018-12-14T09:26:32+03:00
Общество

«Три урока терпела боль»: ученица упала на кучу снега возле школы и сломала руку

В школе ребенок жаловался на боли в руке учителям, но скорой никто не вызвал, а школьного врача не оказалось на месте
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Ребенок сломал руку по дороге в школу, но не получил помощи от учителей.Ребенок сломал руку по дороге в школу, но не получил помощи от учителей.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Новосибирске ученица упала на кучу неубранного снега по дороге в школу и сломала руку, с которой и просидела три урока. Сибирячка, чья дочь вынуждена была так долго терпеть боль, возмущена таким отношением к детям.

— Отношение к учащимся ужасное. Были ранее ситуации не педагогического отношения, но это последняя капля. Около школьной ограды моя дочь упала на неубранном от снега тротуаре. Снег не просто не убран, он слежался там накатом. На первом уроке дочь сказала учителю что она упала и у нее болит рука, и попросилась к медику. Медика на месте не было, график работы с 9 утра, но и после 9 медика не оказалось на месте. Дочка снова сказала учители о сильных болях и что руку разогнуть не может, но ей сказали ждать медика. После третьего урока медика так и не было на месте, и дочка позвонила мне чтоб я пришла в школу за ней. В итоге у нас перелом, — описала ситуацию в группе «Ревизор Новосибирск» в соцсетях местная жительница, мама девочки.

Она отметила, что ее дочь сидела со сломанной рукой три урока, говорила о болях и падении учителю, но никому до этого не было дела.

— Медика в школе по факту нет, скорую вызвать тоже не судьба,- добавила разгневанная сибирячка.

Женщина не указала номер школы, где произошел инцидент, и сама пожелала остаться неизвестной.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Маршрутки меня не видят» - англичанин описывает жизнь в заснеженной Сибири
«Ловили по сугробам, пока одеяло не накинули»: замерзающий на остановке «Хатико» нашел новый дом
Уехал на «Кашкае»: в Новосибирске ищут пропавшего в Советском районе высокого мужчину
На это можно смотреть бесконечно: звезда тверка выложила откровенное видео с репетиции
Жестокое убийство: под Новосибирском из замерзшей реки достали тело с кирпичами на ногах
Из минздрава в главврачи: экс-министр здравоохранения возглавил онкодиспансер
«Ждем, когда багаж загрузят»: вылет самолета «Новосибирск-Москва» задержали на два часа
Девять домов в Октябрьском районе останутся без тепла на время ремонта трубопровода
Искать пути объезда: грузовик парализовал движение в Калининском районе
Погода на день в Новосибирске: 14 декабря будет минус 7 градусов и ветрено
Крещенские купели в Новосибирске 2019: спасатели проверяют их с линейкой