2018-12-14T09:26:32+03:00
Общество

«Три урока терпела боль»: ученица упала на кучу снега возле школы и сломала руку

В школе ребенок жаловался на боли в руке учителям, но скорой никто не вызвал, а школьного врача не оказалось на месте
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Ребенок сломал руку по дороге в школу, но не получил помощи от учителей.Ребенок сломал руку по дороге в школу, но не получил помощи от учителей.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Новосибирске ученица упала на кучу неубранного снега по дороге в школу и сломала руку, с которой и просидела три урока. Сибирячка, чья дочь вынуждена была так долго терпеть боль, возмущена таким отношением к детям.

— Отношение к учащимся ужасное. Были ранее ситуации не педагогического отношения, но это последняя капля. Около школьной ограды моя дочь упала на неубранном от снега тротуаре. Снег не просто не убран, он слежался там накатом. На первом уроке дочь сказала учителю что она упала и у нее болит рука, и попросилась к медику. Медика на месте не было, график работы с 9 утра, но и после 9 медика не оказалось на месте. Дочка снова сказала учители о сильных болях и что руку разогнуть не может, но ей сказали ждать медика. После третьего урока медика так и не было на месте, и дочка позвонила мне чтоб я пришла в школу за ней. В итоге у нас перелом, — описала ситуацию в группе «Ревизор Новосибирск» в соцсетях местная жительница, мама девочки.

Она отметила, что ее дочь сидела со сломанной рукой три урока, говорила о болях и падении учителю, но никому до этого не было дела.

— Медика в школе по факту нет, скорую вызвать тоже не судьба,- добавила разгневанная сибирячка.

Женщина не указала номер школы, где произошел инцидент, и сама пожелала остаться неизвестной.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смерть на «встречке»: под Новосибирском водитель «Газели» погиб в лобовом столкновении с грузовиком
«Машина курильщика»: новосибирские блогеры решили скурить «Жигулями» 3000 сигарет
Посылка с «сюрпризом»: культурист пойдет под суд за контрабанду анаболиков
«Отогреваются и идут на поиски добычи»: новосибирцев пугают затаившимися в живых елках клещами
Анатолий Локоть назвал три главные события уходящего года
Погода на день в Новосибирске: 19 декабря будет ветрено и минус 7 градусов
Новосибирский астролог рассказала, какое платье надеть на Новый год
«Борода все время лезла в нос» - мэр Новосибирска рассказал, как был Дедом Морозом
«Помог дыхательный капюшон»: в Новосибирске пожарные спасли шесть человек
Директора школы обвиняют, что заставлял учеников прыгать через костер без трусов
«Вот они, мои красоточки»: танцовщицы сняли видео не для стесняшек
«Ребята немного перепили»: полицейские ищут мужчин, устроивших стрельбу из машины
«ААА можно всё»: новосибирцы возмутились хамской парковке «Лексуса» в центре города