На это можно смотреть бесконечно: звезда тверка выложила откровенное видео с репетиции

СЕГОДНЯ 08:57 2018-12-14T08:57:29+03:00

Елена впервые на проекте вышла на сцену вместе с участницей. Фото: www.instagram.com/yuvalamay1/

Этот ролик Елена Яткина сняла, когда они с Юви готовились к выступлениям в «Танцах» на ТНТ

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Новосибирская танцовщица Елена Яткина стала приглашенной гостьей в пятом сезоне в «Танцах» на ТНТ: звезда тверка ставила номер для участницы Юви и выступала вместе с ней. А заодно и снимала видео на репетициях, которое и выложила в своем Инcтаграме.

- В «Танцах» в качестве хореографа я участвую с 2015 года. – рассказала Елена. - Юви – замечательная: было очень интересно с ней поработать!

Подписчикам видео с репетиции девушек очень понравилось:

- Как ты это делаешь! Лучше и быть не может, - пишут одни.

- Нереально круто, - хвалят Елену другие.

- Блин, как же красиво! Браво! – не скупятся на комплименты третьи.

Какое чувство ритма и пластика, не оторвать глаз от тебя, - делают комплименты четвертые.

- На это можно смотреть бесконечно! – уверены шестые.

- Когда хочется засматривать до дыр, а потом ещё и снова, - признаются седьмые.