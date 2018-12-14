2018-12-14T08:57:29+03:00
Звезды

На это можно смотреть бесконечно: звезда тверка выложила откровенное видео с репетиции

Этот ролик Елена Яткина сняла, когда они с Юви готовились к выступлениям в «Танцах» на ТНТ
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Елена впервые на проекте вышла на сцену вместе с участницей. Фото: www.instagram.com/yuvalamay1/Елена впервые на проекте вышла на сцену вместе с участницей. Фото: www.instagram.com/yuvalamay1/
Изменить размер текста:

Новосибирская танцовщица Елена Яткина стала приглашенной гостьей в пятом сезоне в «Танцах» на ТНТ: звезда тверка ставила номер для участницы Юви и выступала вместе с ней. А заодно и снимала видео на репетициях, которое и выложила в своем Инcтаграме.

- В «Танцах» в качестве хореографа я участвую с 2015 года. – рассказала Елена. - Юви – замечательная: было очень интересно с ней поработать!

Подписчикам видео с репетиции девушек очень понравилось:

- Как ты это делаешь! Лучше и быть не может, - пишут одни.

- Нереально круто, - хвалят Елену другие.

- Блин, как же красиво! Браво! – не скупятся на комплименты третьи.

Какое чувство ритма и пластика, не оторвать глаз от тебя, - делают комплименты четвертые.

- На это можно смотреть бесконечно! – уверены шестые.

- Когда хочется засматривать до дыр, а потом ещё и снова, - признаются седьмые.

Звезда тверка Елена Яткина выложила откровенное видео с репетиции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Маршрутки меня не видят» - англичанин описывает жизнь в заснеженной Сибири
«Ловили по сугробам, пока одеяло не накинули»: замерзающий на остановке «Хатико» нашел новый дом
Уехал на «Кашкае»: в Новосибирске ищут пропавшего в Советском районе высокого мужчину
«Три урока терпела боль»: ученица упала на кучу снега возле школы и сломала руку
Жестокое убийство: под Новосибирском из замерзшей реки достали тело с кирпичами на ногах
Из минздрава в главврачи: экс-министр здравоохранения возглавил онкодиспансер
«Ждем, когда багаж загрузят»: вылет самолета «Новосибирск-Москва» задержали на два часа
Девять домов в Октябрьском районе останутся без тепла на время ремонта трубопровода
Искать пути объезда: грузовик парализовал движение в Калининском районе
Погода на день в Новосибирске: 14 декабря будет минус 7 градусов и ветрено
Крещенские купели в Новосибирске 2019: спасатели проверяют их с линейкой