На это можно смотреть бесконечно: звезда тверка выложила откровенное видео с репетиции
Новосибирская танцовщица Елена Яткина стала приглашенной гостьей в пятом сезоне в «Танцах» на ТНТ: звезда тверка ставила номер для участницы Юви и выступала вместе с ней. А заодно и снимала видео на репетициях, которое и выложила в своем Инcтаграме.
- В «Танцах» в качестве хореографа я участвую с 2015 года. – рассказала Елена. - Юви – замечательная: было очень интересно с ней поработать!
Подписчикам видео с репетиции девушек очень понравилось:
- Как ты это делаешь! Лучше и быть не может, - пишут одни.
- Нереально круто, - хвалят Елену другие.
- Блин, как же красиво! Браво! – не скупятся на комплименты третьи.
Какое чувство ритма и пластика, не оторвать глаз от тебя, - делают комплименты четвертые.
- На это можно смотреть бесконечно! – уверены шестые.
- Когда хочется засматривать до дыр, а потом ещё и снова, - признаются седьмые.
Звезда тверка Елена Яткина выложила откровенное видео с репетиции.