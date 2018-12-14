2018-12-14T08:13:08+03:00
Происшествия

Жестокое убийство: под Новосибирском из замерзшей реки достали тело с кирпичами на ногах

Подозреваемых в убийстве поймали: возбуждено уголовное дело, проводится следствие
Надежда ЯРКОВА
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Под Новосибирском из реки выловили тело мужчины.Под Новосибирском из реки выловили тело мужчины.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Под Новосибирском 12 декабря из реки Шипуниха в Искитимском районе достали тело мужчины с привязанными к ногам кирпичами. Само убийство было совершено еще осенью.

— По факту обнаружения тела мужчины на дне реки в реке Шипуниха в районе поселка Листвянский Новосибирской области возбуждено и расследуется уголовное дело по статье — убийство. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых. В настоящее время с ними проводятся следственные действия,- рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Более точной информации о погибшем и задержанных узнать не удалось.

— Подробности расследования в настоящее время не раскрываем, — добавили в следственном комитете.

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