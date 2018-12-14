«Ждем, когда багаж загрузят»: вылет самолета «Новосибирск-Москва» задержали на два часа

14 Дек. 06:46 2018-12-14T06:46:46+03:00

Пассажиры сидят в самолете в Толмачево уже два часа, некоторые отказались от полета

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Сегодня, 14 декабря рейс «Новосибирск-Москва» авиакомпании Red wings задержали на два часа: пассажиры сидят в самолете.

— Аэропорт не справляется с загрузкой и выгрузкой багажа. Ждем, когда наш багаж загрузят в самолет. Несколько пассажиров отказались от полета, так как у многих запланирована пересадка в Москве, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

В аэропорту «Толмачево» прокомментировали ситуацию с задержкой вылета.

— Задержка была связана в связи со снятием мест багажа отказавшихся от полета пассажиров, — уточнили в пресс-службе аэропорта.