2018-12-14T05:45:42+03:00
Общество

Девять домов в Октябрьском районе останутся без тепла на время ремонта трубопровода

На время ремонтных работ для проезда транспорта перекроют улицу Закавказскую
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Сегодня жители девяти домов в Октябрьском районе останутся на время без тепла.Сегодня жители девяти домов в Октябрьском районе останутся на время без тепла.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

В Октябрьском районе из-за ремонтных работ на теплосетях на время изменится проезд по улице Закавказской, а жители 9 домов останутся без тепла.

— Изменения проезда связаны с ремонтными работами на теплосетях в Октябрьском районе. В пятницу, 14 декабря начнутся работы по замене дефектного участка на трубопроводе, а также будет проводиться ремонт запорной арматуры, — рассказали в пресс-службе СГК.

Также из-за ремонтных работ в пятницу с 10:00 до 16:00 в 9 жилых домах и одном объекте по улицам Обская и Бердский переулок будет отключено тепло.

— Улица Закавказская будет перекрыта в районе жилого дома по адресу Обская, 72. Движение транспорта на время ремонта теплосетей пустят в объезд по соседним улицам, — отметили в компании. — Нормальная схема движения будет восстановлена до 19 декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ждем, когда багаж загрузят»: вылет самолета «Новосибирск-Москва» задержали на два часа
Искать пути объезда: грузовик парализовал движение в Калининском районе
Погода на день в Новосибирске: 14 декабря будет минус 7 градусов и ветрено
Крещенские купели в Новосибирске 2019: спасатели проверяют их с линейкой
«Мои ногти вам ничего не должны»: «Мисс Россия» отругали за облезший маникюр
Отметил день рождения: сибирский Левша к празднику сделал миниатюрную фигурку на волосе мамонта
В Новосибирске обсудили ключевые проблемы информационной безопасности
Находчивый грабитель: сибиряк забрал из кассы деньги, угрожая продавцу трубкой от пылесоса
Опасность на дороге: под Новосибирском водитель «Приоры» сбил женщину
«Все игры пройдут в Новосибирске»: Травников ответил о возможном участии Омска в проведении Чемпионата по хоккею
Драка возле бара: экс-полицейский заплатит миллион рублей парню, которого сделал инвалидом
«Песня, уже играющая из любого места»: новосибирский видеоблогер взорвал интернет пародией на скандального Шнура
Нежданная гостья: во двор детского сада в Дзержинском районе забрела лисица
Бунт на стройке: в Бердске рабочие угрожали поджечь школу
Присылали похоронные венки и угрожали облить кислотой: в Новосибирске коллекторская фирма жестко «выбивала» деньги с должников
Взял на таран: пьяный водитель «Хендая» снес ограждение возле банка в Железнодорожном районе
Погода на день в Новосибирске: 13 декабря будет небольшой снег
«Доча явно затмила вас»: звезда тверка показала, как танцует ее ребенок
«Утащила тушку, ковыляя на протезе»: история ночного происшествия с хитрым пернатым питомцем
«Банда отморозков»: новосибирцы встретили в метро толпу Дед Морозов
В Ленинском районе пропал пожилой мужчина: недавно переехал в Новосибирск и страдает провалами в памяти
Нарушая запреты: бизнесмены добыли золота в новосибирском заказнике на 270 миллионов рублей
Президентский подарок: многодетная сибирячка получила квартиру после разговора с Путиным
Пришли и опечатали: два крупных ТЦ в Академгородке закрыли для посетителей