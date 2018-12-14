Девять домов в Октябрьском районе останутся без тепла на время ремонта трубопровода

СЕГОДНЯ 05:45 2018-12-14T05:45:42+03:00

Сегодня жители девяти домов в Октябрьском районе останутся на время без тепла. Фото: Андрей КОПАЛОВ

На время ремонтных работ для проезда транспорта перекроют улицу Закавказскую

Изменить размер текста: A A

В Октябрьском районе из-за ремонтных работ на теплосетях на время изменится проезд по улице Закавказской, а жители 9 домов останутся без тепла.

— Изменения проезда связаны с ремонтными работами на теплосетях в Октябрьском районе. В пятницу, 14 декабря начнутся работы по замене дефектного участка на трубопроводе, а также будет проводиться ремонт запорной арматуры, — рассказали в пресс-службе СГК.

Также из-за ремонтных работ в пятницу с 10:00 до 16:00 в 9 жилых домах и одном объекте по улицам Обская и Бердский переулок будет отключено тепло.

— Улица Закавказская будет перекрыта в районе жилого дома по адресу Обская, 72. Движение транспорта на время ремонта теплосетей пустят в объезд по соседним улицам, — отметили в компании. — Нормальная схема движения будет восстановлена до 19 декабря.