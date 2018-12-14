2018-12-14T05:03:41+03:00
Общество

Искать пути объезда: грузовик парализовал движение в Калининском районе

Сегодня утром длинномер полностью блокировал проезд на перекрестке, перекрыв дорогу к улице Учительской
Надежда ЯРКОВА
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Грузовик развернуло и он перекрыл проезд к улице Учительской.Грузовик развернуло и он перекрыл проезд к улице Учительской.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В пятницу, 14 декабря на пересечении улиц Авиастроителей и 25 лет Октября фура перекрыла движение транспорта.

— Грузовик стоит на полосе в сторону улицы Учительской, полностью парализовав проезд автомобилей. «Кировец» и «Урал» тянут репку, а вытянуть не могут. Такое ощущение, что резко оттормаживался, его занесло и пополам сломало, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте». — На месте работают инспекторы ГИБДД.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на данном перекрестке действительно автомобильное движение затруднено. Скорость движения машин на данном участке составляет 5- 10 км/ч. В целом ситуация на дорогах Новосибирска в пятницу утром оценивается в максимальные 9 баллов.

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