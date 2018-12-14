2018-12-14T03:56:31+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 14 декабря будет минус 7 градусов и ветрено

Какая погода ждет новосибирцев в конце рабочей недели
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня ветер будет 6-11 метров в секунду.Сегодня ветер будет 6-11 метров в секунду.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Сегодня в городе будет небольшой снег, на дорогах гололед.

— В пятницу, 14 декабря в Новосибирске ожидается облачная погода с прояснениями, утром и днем местами умеренный снег, на дорогах гололедица. Температура днем будет минус 7-9 градусов, ночная опустится до минус 13-15 градусов, в пригороде возможно понижение до минус 20 градусов — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер западный со скоростью 6-11 метров в секунду.

По области также будет облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег, метели, днем по востоку местами умеренный снег. Ночью и утром местами изморозь, на дорогах гололедица. Дневная температура будет в пределах минус 6-11 градусов, ночная составит минус 10-15 градусов, местами ожидается похолодание до минус 23 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают сегодня снег. Температура днем будет минус 7 градусов, ночью чуть морознее — минус 8 градусов. В выходные характер погоды не изменится, ожидается небольшой снег.

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