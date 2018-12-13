2018-12-13T17:31:59+03:00
Общество

«Мои ногти вам ничего не должны»: «Мисс Россия» отругали за облезший маникюр

«Мисс Россия-2013» Эльмира Абдразакова удивила подписчиков «Инстаграма» облупившимся лаком
Ева ЛЮТОВА
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Фото: https://www.instagram.com/miss_elmira/Фото: https://www.instagram.com/miss_elmira/
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Бывшая новосибирская студентка Эльмира Абдразакова, получившая всероссийскую известность после конкурса «Мисс Россия», столкнулась с критикой от подписчиков «Инстаграма». Коронованная девушка написала:

«Товарищи, лично я считаю, что абсолютно не важно мнение окружающих, если вы кайфуете сами от себя и вам комфортно. Но ради эксперимента, порой интересно узнать субъективное мнение извне». Этот пост сопроводила фотографией, на которой видно, что маникюр у красотки не свежий, местами облез красный лак. Подписчики, привыкшие к ухоженности и гламуру, тут же отреагировали:

— Ногти должны быть идeальными на 100%, — упрекнул один из пользователей Эльмиру.

— Мои ногти вам ничего не должны, — тут же парировала девушка. В очередной раз подчернув, что мнение окружающих ее не волнует.

Напомним, Эльмира после победы в конкурсе в 2013 году пережила целый период травли, некоторых не устроили казахские корни Эльмиры, девушка даже думала окончательно удалиться из социальных сетей. Сейчас это все уже позади и красотка успешно ведет свою страничку в «Инстаграме», ее читают почти сто тысяч человек.

Некоторым подписчикам не понравился маникюр Эльмиры. Но красавица быстро нашла им, что ответить. Фото: https://www.instagram.com/miss_elmira/

Некоторым подписчикам не понравился маникюр Эльмиры. Но красавица быстро нашла им, что ответить. Фото: https://www.instagram.com/miss_elmira/

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